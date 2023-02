24 HEURES D’ART BELFAIDIEN Salle poyvalente, 25 février 2023, Beaufay Beaufay.

24 HEURES D’ART BELFAIDIEN

2023-02-25 – 2023-02-26

Les artistes présents tous plus talentueux les uns que les autres, avec des techniques riches, variées et de qualité, auront la possibilité de travailler devant le public.

Les plus joueurs pourront relever un défi en participant au challenge « Une œuvre en 24 heures ».

Chaque participant devra réaliser une toile ou une sculpture en 24 heures, ces œuvres seront ensuite jugées par un jury averti. Le public pourra ainsi découvrir des sculptures grandeur nature d’un cheval cabré, ou d’un cerf majestueux, mais aussi de bustes féminins en terre plus vrai que nature.

Nous ne pouvions pas parler de sculpture sans parler des bronzes de trois sculpteurs Burkinabés, qui exposeront une dizaine de pièces. Du côté des peintres, des œuvres sortant du fantastique, qui ne laisseront en aucun cas le public insensible, aux portraits très touchants d’enfants, réalisés aux bâtons à l’huile. Le naïf ne sera pas en reste puisqu’un peintre presque local exposera ses œuvres qui ont été présentées en Belgique l’an passé.

Sans oublier nos deux invités d’honneur, le sculpteur Isabelle Saillard et le peintre Jean Paul Lemarchand.

Salon organisé par l’association Atelier Couleurs et Terres

Un salon atypique et unique dans la région, puisqu’il se déroulera sans interruption sur 24 heures et accueillera une cinquantaine d’artistes peintres et sculpteurs.

+33 2 43 97 60 63

