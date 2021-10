Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier 24 HEURES DANS LA VIE D’UNE FEMME Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

24 HEURES DANS LA VIE D’UNE FEMME Montpellier, 25 octobre 2021, Montpellier. 24 HEURES DANS LA VIE D’UNE FEMME 2021-10-25 – 2021-10-25

Montpellier Hérault Ne manquez pas l’avant première de “H-24-24 heures dans la vie d’une femme” le 25 octobre à 19h au Cinéma Gaumont Comédie ! H24 – 24 heures dans la vie d’une femme est un manifeste puissant contre les violences faites aux femmes au quotidien. Diffusion sur ARTE et sur ARTE.TV à partir du 23 octobre. Projection de 8 épisodes suivie d’un échange avec les réalisatrices Nathalie Masduraud et Valérie Urrea et la comédienne Nadège Beausson-Diagne Modératrice : Marie-Pierre Soriano Réservation indispensable :

H24montpellier@artefrance.fr dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville 43.60906#3.88007