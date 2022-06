24 HEURES CAMIONS 2022 Le Mans, 24 septembre 2022, Le Mans.

24 HEURES CAMIONS 2022 Circuit Bugatti 9, Place Luigi Chinetti Le Mans

2022-09-24 – 2022-09-25 Circuit Bugatti 9, Place Luigi Chinetti

Le Mans 72000

Après une édition 2021 qui aura permis de renouer avec le public, les 24 Heures Camions seront de retour sur le circuit Bugatti le week-end des 24-25 septembre 2022. Rendez-vous très attendu des passionnés et des professionnels des camions, cette épreuve aussi compétitive que conviviale prend, chaque année, de plus en plus d’ampleur.

Indescriptible et surprenant, c’est le grand show du monde des camions!

ticket@lemans.org +33 2 43 40 80 00 http://www.24h-camions.com/

dernière mise à jour : 2022-04-20 par