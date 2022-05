24 Heure de la biodiversité Saint-Sulpice-sur-Risle Saint-Sulpice-sur-Risle Catégories d’évènement: Orne

Saint-Sulpice-sur-Risle

24 Heure de la biodiversité Saint-Sulpice-sur-Risle, 4 juin 2022, Saint-Sulpice-sur-Risle. 24 Heure de la biodiversité Saint-Sulpice-sur-Risle

2022-06-04 – 2022-06-05

Saint-Sulpice-sur-Risle Orne Saint-Sulpice-sur-Risle Une centaines de naturalistes viennent sur le territoire de St Sulpice sur Risle faire un diagnostic faune et flore. Diverses animations et conférences sont organisées. Une centaines de naturalistes viennent sur le territoire de St Sulpice sur Risle faire un diagnostic faune et flore. Diverses animations et conférences sont organisées. mairie.stsulpice_61@wanadoo.fr +33 2 33 24 15 76 Une centaines de naturalistes viennent sur le territoire de St Sulpice sur Risle faire un diagnostic faune et flore. Diverses animations et conférences sont organisées. Saint-Sulpice-sur-Risle

dernière mise à jour : 2022-04-26 par OT DU PAYS DE L’AIGLE

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Sulpice-sur-Risle Autres Lieu Saint-Sulpice-sur-Risle Adresse Ville Saint-Sulpice-sur-Risle lieuville Saint-Sulpice-sur-Risle Departement Orne

Saint-Sulpice-sur-Risle Saint-Sulpice-sur-Risle Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sulpice-sur-risle/

24 Heure de la biodiversité Saint-Sulpice-sur-Risle 2022-06-04 was last modified: by 24 Heure de la biodiversité Saint-Sulpice-sur-Risle Saint-Sulpice-sur-Risle 4 juin 2022 Orne Saint-Sulpice-sur-Risle

Saint-Sulpice-sur-Risle Orne