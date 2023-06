Mouvement – Exposition de Pierre Barillot 24 Grande rue Valence, 10 juin 2023, Valence.

Valence,Drôme

Venez découvrir l’exposition de Pierre Barillot, un artiste français qui utilise une technique au couteau pour réaliser ses peintures. La Galerie Bost accueillera cette exposition afin de mettre en valeur le travail de ce peintre..

2023-06-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-01 19:00:00. .

24 Grande rue Galerie Bost

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the exhibition of Pierre Barillot, a French artist who uses a knife technique to create his paintings. Galerie Bost will host this exhibition to showcase the work of this painter.

Venga a descubrir la exposición de Pierre Barillot, artista francés que utiliza la técnica del cuchillo para realizar sus cuadros. La Galerie Bost acoge esta exposición para dar a conocer la obra de este pintor.

Entdecken Sie die Ausstellung von Pierre Barillot, einem französischen Künstler, der für seine Gemälde eine Messertechnik verwendet. Die Galerie Bost wird diese Ausstellung beherbergen, um die Arbeit dieses Malers hervorzuheben.

Mise à jour le 2023-06-10 par Valence Romans Tourisme