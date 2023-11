SAINT-NICOLAS DES PORTES DE MEUSE 24 Grande Rue Stainville, 10 décembre 2023, Stainville.

Stainville,Meuse

La Communauté de Communes des Portes de Meuse et la Cie Azimuts présentent : Saint-Nicolas Super Star !

Entrée libre.

16H >> SPECTACLE DE RUE // CIE AZIMUTS

10H – 18H >> MARCHÉ DE NOËL // SALLE POLYVALENTE // A.S. DE STAINVILLE. Tout public

Dimanche 2023-12-10 16:00:00 fin : 2023-12-10 20:00:00. 0 EUR.

24 Grande Rue

Stainville 55500 Meuse Grand Est



The Communauté de Communes des Portes de Meuse and Cie Azimuts present: Saint-Nicolas Super Star!

Free admission.

4PM >> STREET SHOW // CIE AZIMUTS

10AM – 6PM >> CHRISTMAS MARKET // SALLE POLYVALENTE // A.S. DE STAINVILLE

La Communauté de Communes des Portes de Meuse y Cie Azimuts presentan: ¡Saint-Nicolas Super Star!

Entrada gratuita.

16H >> ESPECTÁCULO DE CALLE // CIE AZIMUTS

10H-18H >> MERCADO DE NAVIDAD // SALLE POLYVALENTE // A.S. DE STAINVILLE

Die Communauté de Communes des Portes de Meuse und die Cie Azimuts präsentieren: Saint-Nicolas Super Star!

Der Eintritt ist frei.

16H >> STRASSENTHEATER // CIE AZIMUTS

10H – 18H >> WEIHNACHTSMARKT // MEHRZWECKHALLE // A.S. DE STAINVILLE

Mise à jour le 2023-11-15 par OT SUD MEUSE