Session Irlandaise 24 Grande Rue Lignières, 25 août 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Envie d’un repas dans une ambiance musicale et conviviale à ne pas rater ? Rendez-vous à la crêperie !.

Vendredi 2023-08-25 19:30:00 fin : 2023-08-25 . .

24 Grande Rue

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



Fancy a meal in a friendly, musical atmosphere you won’t want to miss? See you at the crêperie!

¿Le apetece comer en un ambiente agradable y musical que no se puede perder? ¡Nos vemos en la crêperie!

Haben Sie Lust auf eine Mahlzeit in einer musikalischen und geselligen Atmosphäre, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten? Dann begeben Sie sich in die Crêperie!

Mise à jour le 2023-08-21 par OT LIGNIERES