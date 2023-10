Le Troquet de Marette : Après-midi Jeux 24 Grande Rue Châteaudouble, 17 décembre 2023, Châteaudouble.

Châteaudouble,Drôme

Venez partager un moment convivial pour vous retrouver autour de jeux de table, en découvrir certains et s’amuser ensemble..

2023-12-17 15:00:00 fin : 2023-12-17 20:00:00. .

24 Grande Rue Le Troquet de Marette

Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and share a convivial moment to get together around table games, discover some of them and have fun together.

Ven a disfrutar de una reunión amistosa en la que podrás jugar a juegos de mesa, descubrir otros nuevos y divertirte juntos.

Kommen Sie zu einem geselligen Moment, um sich um Tischspiele zu versammeln, einige davon zu entdecken und gemeinsam Spaß zu haben.

Mise à jour le 2023-10-02 par Valence Romans Tourisme