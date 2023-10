Le Troquet de Marette : Café mortel 24 Grande Rue Châteaudouble, 29 novembre 2023, Châteaudouble.

Châteaudouble,Drôme

Le café mortel, c’est une rencontre ouverte pour échanger sur nos expériences singulières avec la mort. Pendant un café mortel, vous pouvez prendre la parole et/ou écouter celle des autres..

2023-11-29 20:30:00 fin : 2023-11-29 . .

24 Grande Rue Le Troquet de Marette

Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Café mortel is an open forum for sharing our unique experiences of death. During a café mortel, you can speak and/or listen to others.

El café mortel es un foro abierto para compartir nuestras experiencias únicas sobre la muerte. Durante un café mortel, puedes hablar y/o escuchar lo que otros tienen que decir.

Das Café mortel ist ein offenes Treffen, bei dem wir uns über unsere einzigartigen Erfahrungen mit dem Tod austauschen können. Während eines Café Mortal können Sie selbst das Wort ergreifen und/oder anderen zuhören.

