Le Troquet de Marette : Concert Fado Talia 24 Grande Rue Châteaudouble, 18 novembre 2023, Châteaudouble.

Châteaudouble,Drôme

Talia, accompagnée de 2 musiciens, nous propose un récital original et poétique de chants traditionnels et de ses compositions..

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . .

24 Grande Rue Le Troquet de Marette

Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Talia, accompanied by 2 musicians, offers an original, poetic recital of traditional songs and her own compositions.

Talia, acompañada por 2 músicos, nos ofrece un recital original y poético de canciones tradicionales y composiciones propias.

Talia, begleitet von 2 Musikern, bietet uns einen originellen und poetischen Liederabend mit traditionellen Liedern und ihren Kompositionen.

Mise à jour le 2023-10-02 par Valence Romans Tourisme