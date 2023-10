Le Troquet de Marette : Tournoi de babyfoot 24 Grande Rue Châteaudouble, 11 novembre 2023, Châteaudouble.

Châteaudouble,Drôme

Tournoi en deux temps : à 14h pour les enfants et à 16h30 pour les adultes !.

2023-11-11 14:00:00 fin : 2023-11-11 . .

24 Grande Rue Le Troquet de Marette

Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Tournament in two parts: at 2 p.m. for kids and at 4:30 p.m. for adults!

Torneo en dos partes: a las 14.00 horas para los niños y a las 16.30 horas para los adultos

Turnier in zwei Phasen: um 14 Uhr für Kinder und um 16:30 Uhr für Erwachsene!

Mise à jour le 2023-10-02 par Valence Romans Tourisme