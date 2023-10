Le Troquet de Marette : Exposition photo de D. Guillot – Chemin des artistes 24 Grande Rue Châteaudouble, 7 octobre 2023, Châteaudouble.

Châteaudouble,Drôme

Dans le cadre de l’événement « Chemin des Artistes », venez découvrir le travail de Dominique Guillot, amateur de grands espaces. Il vous emmène le temps d’une balade nocturne à la découverte de paysages au clair de lune..

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

24 Grande Rue Le Troquet de Marette

Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the « Chemin des Artistes » event, come and discover the work of Dominique Guillot, a lover of wide open spaces. He’ll take you on an evening stroll to discover moonlit landscapes.

En el marco del « Camino de los artistas », descubra la obra de Dominique Guillot, amante de los grandes espacios. Le acompañará en un paseo nocturno para descubrir paisajes a la luz de la luna.

Entdecken Sie im Rahmen der Veranstaltung « Chemin des Artistes » die Arbeit von Dominique Guillot, einem Liebhaber großer Räume. Er nimmt Sie für die Dauer eines nächtlichen Spaziergangs mit auf die Entdeckung von Landschaften im Mondschein.

