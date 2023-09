Le Troquet de Marette : Retransmission du match France-Italie 24 Grande Rue Châteaudouble, 6 octobre 2023, Châteaudouble.

Châteaudouble,Drôme

Dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby 2023, retransmission du match France vs Italie..

2023-10-06 21:00:00 fin : 2023-10-06 . .

24 Grande Rue Le Troquet de Marette

Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Rugby World Cup 2023, broadcast of the France vs Italy match.

En el marco de la Copa del Mundo de Rugby 2023, se retransmitirá el partido Francia-Italia.

Im Rahmen der Rugby-Weltmeisterschaft 2023, Übertragung des Spiels Frankreich gegen Italien.

Mise à jour le 2023-09-18 par Valence Romans Tourisme