Le troquet de Marette : Apéro huîtres concert 24 Grande Rue Châteaudouble, 24 septembre 2023, Châteaudouble.

Châteaudouble,Drôme

Musique roumaine tzziganesque et acrobatique. Zarzavat explore la Roumanie d’hier et d’aujourd’hui tout en se permettant quelques incursions du côté de la Bulgarie, des kolos serbes, et même de la musette à la manouche….

2023-09-24 11:30:00

24 Grande Rue Le Troquet de Marette

Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Tzziganesque, acrobatic Romanian music. Zarzavat explores the Romania of yesterday and today, while allowing themselves a few forays into Bulgaria, Serbian kolos, and even Manouche-style musette…

Tzziganesca, acrobática música rumana. Zarzavat explora la Rumanía de ayer y de hoy, al tiempo que se permite algunas incursiones en Bulgaria, los kolos serbios e incluso la musette de estilo gitano….

Rumänische tzziganeske und akrobatische Musik. Zarzavat erkundet das Rumänien von gestern und heute, erlaubt sich aber auch Ausflüge nach Bulgarien, zu den serbischen Kolos und sogar zur Musette à la Gypsy…

