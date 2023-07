Le troquet de Marette : Théatre d’improvisiation – le labo 24 Grande Rue Châteaudouble, 25 août 2023, Châteaudouble.

Châteaudouble,Drôme

Scène ouverte : Théâtre d’improvisation. Venez découvrir un spectacle d’improvisation où les émotions sont au cœur des histoires racontées. Un moment de vérité et de spontanéité à ne pas manquer !.

2023-08-25 19:00:00 fin : 2023-08-25 . .

24 Grande Rue Le Troquet de Marette

Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Open stage: Improvisational theater. Come and discover an improv show where emotions are at the heart of the stories told. A moment of truth and spontaneity not to be missed!

Escenario abierto: teatro de improvisación. Venga a descubrir un espectáculo de improvisación donde las emociones están en el centro de las historias contadas. Un momento de verdad y espontaneidad que no debe perderse

Offene Bühne: Improvisationstheater. Erleben Sie eine Improvisationsshow, in der die Emotionen im Mittelpunkt der erzählten Geschichten stehen. Ein Moment der Wahrheit und der Spontaneität, den Sie nicht verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-06-30 par Valence Romans Tourisme