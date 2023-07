Le troquet de Marette : Dyadin duo chant 24 Grande Rue Châteaudouble, 22 juillet 2023, Châteaudouble.

Châteaudouble,Drôme

Dyadin, duo vocal féminin. Des reprises d’ici et d’ailleurs, réinterprétées en polyphonie, pour une (r)évolution musicale toute en douceur..

2023-07-22 20:30:00 fin : 2023-07-22 . .

24 Grande Rue Le Troquet de Marette

Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Dyadin, female vocal duo. Covers from here and elsewhere, reinterpreted in polyphony, for a gentle musical (r)evolution.

Dyadin, dúo vocal femenino. Canciones cercanas y lejanas, reinterpretadas en forma polifónica, para una (r)evolución musical suave.

Dyadin, weibliches Gesangsduo. Coverversionen von hier und anderswo, neu interpretiert in Polyphonie, für eine ganz sanfte musikalische (R)evolution.

