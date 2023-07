Le troquet de Marette : Troquet littéraire 24 Grande Rue Châteaudouble, 4 juillet 2023, Châteaudouble.

Châteaudouble,Drôme

Venez partager vos lectures et vos coups de coeur !.

2023-07-04 20:30:00 fin : 2023-07-04 . .

24 Grande Rue Le Troquet de Marette

Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and share your favourite reads!

¡Venga y comparta sus lecturas favoritas!

Kommen Sie und teilen Sie Ihre Lektüre und Ihre Favoriten!

Mise à jour le 2023-06-30 par Valence Romans Tourisme