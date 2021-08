Saint-Loubouer Saint-Loubouer Landes, Saint-Loubouer 24 ème Foire d’Été de Saint-Loubouer Saint-Loubouer Saint-Loubouer Catégories d’évènement: Landes

Saint-Loubouer

24 ème Foire d’Été de Saint-Loubouer Saint-Loubouer, 29 août 2021, Saint-Loubouer. 24 ème Foire d’Été de Saint-Loubouer 2021-08-29 – 2021-08-29

Saint-Loubouer Landes Saint-Loubouer Saint-Loubouer organise sa foire d’Été dimanche 29 Août de 9h à 19h.

Venez découvrir une vingtaine d’exposants : métiers de bouche, artisanat d’art, cartes postales, livres, jouets anciens et vêtements. A partir de 12h, plateau grillades avec frites, fromage et dessert. Infos et réservations au 06 67 68 22 96 ou 06 82 69 47 79 ou 06 89 21 43 21 Saint-Loubouer organise sa foire d’Été dimanche 29 Août de 9h à 19h.

Venez découvrir une vingtaine d’exposants : métiers de bouche, artisanat d’art, cartes postales, livres, jouets anciens et vêtements. A partir de 12h, plateau grillades avec frites, fromage et dessert. Infos et réservations au 06 67 68 22 96 ou 06 82 69 47 79 ou 06 89 21 43 21 +33 6 67 68 22 96 Saint-Loubouer organise sa foire d’Été dimanche 29 Août de 9h à 19h.

Venez découvrir une vingtaine d’exposants : métiers de bouche, artisanat d’art, cartes postales, livres, jouets anciens et vêtements. A partir de 12h, plateau grillades avec frites, fromage et dessert. Infos et réservations au 06 67 68 22 96 ou 06 82 69 47 79 ou 06 89 21 43 21 dernière mise à jour : 2021-08-16 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Loubouer Autres Lieu Saint-Loubouer Adresse Ville Saint-Loubouer lieuville 43.67753#-0.41687