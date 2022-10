24 EME FESTIVAL GRAINES D’IMAGES JUNIOR Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

2022-10-22 – 2022-11-06

Sarthe En cette 24eme édition, venez découvrir des films inédits, originaux ou en avant-première. Et pour prolonger le plaisir d’une séance en salle de cinéma, participez aux animations et rencontres mises en place pour les petits comme pour les grands.

Les salles du réseau Graines d’Images vous ont concocté un programme plein de couleurs, de matières et de sons, pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles.

14 films dont 5 en avant-première

tout le programme sur www.grainesdimages.com

tarif unique 4€ la séance

+33 6 37 08 88 02 http://www.grainesdimages.com/

