Concert « Bilongo » 24 Chemin des Falaises- Paluel Catégories d’Évènement: Paluel

Seine-Maritime Concert « Bilongo » 24 Chemin des Falaises- Paluel, 13 avril 2024, Paluel. Paluel Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 18:30:00

fin : 2024-04-13 Concert à 18h30 au Clos des fées : Bilongo, avec Claire Marion : chant, contrebasse, Antonin Jouan : guitare. Venez seul ou entre amis, dans une ambiance Cabaret, pour écouter de la bonne musique interprétée par des artistes de talent.

Réservation recommandée. Concert gratuit.

Ouverture du bar dès 18h..

Concert à 18h30 au Clos des fées : Bilongo, avec Claire Marion : chant, contrebasse, Antonin Jouan : guitare. Venez seul ou entre amis, dans une ambiance Cabaret, pour écouter de la bonne musique interprétée par des artistes de talent.

Réservation recommandée. Concert gratuit.

Ouverture du bar dès 18h.

Concert à 18h30 au Clos des fées : Bilongo, avec Claire Marion : chant, contrebasse, Antonin Jouan : guitare. Venez seul ou entre amis, dans une ambiance Cabaret, pour écouter de la bonne musique interprétée par des artistes de talent.

Réservation recommandée. Concert gratuit.

Ouverture du bar dès 18h. .

24 Chemin des Falaises- Closd es fées-

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-08 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre Détails Catégories d’Évènement: Paluel, Seine-Maritime Autres Code postal 76450 Lieu 24 Chemin des Falaises- Adresse 24 Chemin des Falaises- Closd es fées- Hameau de Conteville Ville Paluel Departement Seine-Maritime Lieu Ville 24 Chemin des Falaises- Paluel Latitude 49.832363 Longitude 0.629065 latitude longitude 49.832363;0.629065

24 Chemin des Falaises- Paluel Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paluel/