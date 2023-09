LES CONCERTS CLASSIQUES DE L’ESPACE GIBERT – RÊVERIE ROMANTIQUE 24 boulevard Marx Dormoy Lézignan-Corbières Catégories d’Évènement: Aude

24 boulevard Marx Dormoy Lézignan-Corbières, 17 novembre 2023

Sarah Rodriguez (soprano), Claire Sala (flûte), Martine Flaissier (Harpe).

2023-11-17 18:30:00 fin : 2023-11-17 . EUR.

24 boulevard Marx Dormoy

Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie



« Romantic reverie

Sarah Rodriguez (soprano), Claire Sala (flute), Martine Flaissier (harp) « Ensueño romántico

Sarah Rodriguez (soprano), Claire Sala (flauta), Martine Flaissier (arpa) » Romantische Träumerei »

