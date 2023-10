LES VENDREDIS CLASSIQUES DE L’ESPACE GIBERT 24 boulevard Marx Dormoy Lézignan-Corbières, 20 octobre 2023, Lézignan-Corbières.

Lézignan-Corbières,Aude

La talentueuse accordéoniste classique Maylis Arrat, se produira à l’Espace Gibert.

Cette jeune toulousaine, se passionne très tôt pour l’accordéon, fascinée par le son et l’infinité des possibilités de cet instrument.

Brillante élève du conservatoire de Toulouse où elle entre à l’âge de 15 ans, elle obtiendra de nombreux prix nationaux et remportera des concours internationaux.

Elle mène aujourd’hui une carrière de soliste en musique classique et baroque.

Au programme de la soirée : Jean-Sébastien Bach, Antonio Vivaldi, Franck Angélis.

2023-10-20 18:30:00

Talented classical accordionist Maylis Arrat performs at Espace Gibert.

This young woman from Toulouse developed a passion for the accordion at an early age, fascinated by the sound and infinite possibilities of this instrument.

A brilliant student at the Toulouse Conservatory, where she entered at the age of 15, she went on to win numerous national prizes and international competitions.

Today, she is a soloist in classical and baroque music.

Program: Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Franck Angélis

La talentosa acordeonista clásica Maylis Arrat actuará en el Espace Gibert.

Esta joven tolosana se apasionó por el acordeón a una edad muy temprana, fascinada por el sonido y las infinitas posibilidades de este instrumento.

Brillante alumna del Conservatorio de Toulouse, donde ingresó a los 15 años, ganó numerosos premios nacionales y concursos internacionales.

Hoy es solista de música clásica y barroca.

El programa de la velada incluye obras de Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi y Franck Angélis

Die talentierte klassische Akkordeonistin Maylis Arrat wird im Espace Gibert auftreten.

Diese junge Frau aus Toulouse begeisterte sich schon sehr früh für das Akkordeon, da sie vom Klang und den unendlichen Möglichkeiten dieses Instruments fasziniert war.

Im Alter von 15 Jahren trat sie in das Konservatorium von Toulouse ein, wo sie zahlreiche nationale Preise gewann und bei internationalen Wettbewerben erfolgreich war.

Heute ist sie Solistin in der klassischen und barocken Musik.

Auf dem Programm des Abends: Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Franck Angélis

