Hôtel Renaissance Aix-en-Provence – Réveillon de la Saint-Sylvestre 24 boulevard du Roi René Aix-en-Provence, 31 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Fêtez le réveillon de la Saint-Sylvestre au restaurant Atmosph’R !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

24 boulevard du Roi René Restaurant Atmosph’R – Grand Hotel Roi René Aix-en-Provence – MGallery by Sofitel

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Celebrate New Year’s Eve at Atmosph’R!

¡Celebra la Nochevieja en Atmosph’R!

Feiern Sie Silvester im Restaurant Atmosph’R!

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence