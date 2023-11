Restaurant La Table du Roi – Réveillon de la Saint-Sylvestre 24 boulevard du Roi René Aix-en-Provence, 31 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le Grand Hôtel Roi René vous invite à venir profiter d’un dîner festif pour le réveillon du nouvel an au restaurant La Table du Roi..

2023-12-31 19:00:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

24 boulevard du Roi René Restaurant La Table du Roi – Grand Hotel Roi René Aix-en-Provence – MGallery by Sofitel

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Grand Hôtel Roi René invites you to enjoy a festive New Year’s Eve dinner at the restaurant La Table du Roi.

El Grand Hôtel Roi René le invita a disfrutar de una cena festiva de Nochevieja en el restaurante La Table du Roi.

Das Grand Hôtel Roi René lädt Sie ein, an Silvester ein festliches Abendessen im Restaurant La Table du Roi zu genießen.

2023-11-23