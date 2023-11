MARCHÉ DE NOËL DE PASSERELLES RESTO’ – BÉZIERS 24 Boulevard du Maréchal de Lattre de Ta Béziers, 7 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Venez participer à ce marché et découvrez les productions d’une artiste locale..

2023-12-07 11:00:00 fin : 2023-12-07 14:00:00. .

24 Boulevard du Maréchal de Lattre de Ta

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Come and take part in this market and discover the productions of a local artist.

Participe en este mercado y descubra la obra de un artista local.

Nehmen Sie an diesem Markt teil und entdecken Sie die Produktionen einer lokalen Künstlerin.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE