Octobre rose : Conférence 24 boulevard des Pommes Orthez, 20 octobre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Par Annie Roques sur le sujet : Cancer et devenir soi dans la résilience..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

24 boulevard des Pommes Ronron et Gourmandises

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By Annie Roques on the subject: Cancer and becoming oneself through resilience.

Por Annie Roques sobre el tema del Cáncer y el llegar a ser uno mismo a través de la resiliencia.

Von Annie Roques zum Thema: Krebs und Selbstwerdung in der Resilienz.

