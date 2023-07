Max Ernst, l’art et la poésie contre la barbarie du monde 24 Boulevard De la République Aix-en-Provence, 14 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Une conférence pour en apprendre plus sur l’artiste Max Ernst. Une exposition de cet artiste est actuellement proposée à l’Hôtel de Caumont..

2023-09-14 20:30:00 fin : 2023-09-14 22:00:00. .

24 Boulevard De la République MJC – Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A conference to learn more about the artist Max Ernst. An exhibition by this artist is currently on view at the Hôtel de Caumont.

Una conferencia para conocer mejor al artista Max Ernst. Una exposición de este artista se presenta actualmente en el Hôtel de Caumont.

Ein Vortrag, um mehr über den Künstler Max Ernst zu erfahren. Eine Ausstellung dieses Künstlers wird derzeit im Hôtel de Caumont gezeigt.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence