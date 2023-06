Les domaines qui montent 24 Avenue Maréchal Foch Bayonne, 30 juin 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Dégustations de vins et spiritueux, cours d’œnologie.

Soirées thématiques et privatisation.

Services proposés: Dégustations : Venez déguster dans nos boutiques la sélection de nos cavistes.

Soirées privatives

Particuliers ou professionnels nous pouvons organiser des soirées de dégustation privatives autour d’un dîner ou d’un buffet. Interrogez-nous!

Vins de producteurs

Une large sélection de vins de producteurs en provenance de toute la France.

Champagnes

Une magnifique sélection de Champagnes de producteurs et de Champagnes de grandes marques.

Spiritueux

Whiskies, Rhum, Cognac, Armagnac, Calvados, Eau de Vie, Vodka, Gin…

Coffrets cadeaux

Des coffrets cadeaux pour tous les budgets personnalisables à volontés.

Accessoires et verreries

Tire-bouchons, livres, pierre à whisky, verres, carafes….

24 Avenue Maréchal Foch

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Wine and spirits tastings, oenology courses.

Thematic evenings and privatization.

Services offered: Tastings: Come and taste in our stores the selection of our wine merchants.

Private parties

For individuals or professionals, we can organize private tasting evenings around a dinner or a buffet. Ask us about it!

Wines from producers

A large selection of wines from producers all over France.

Champagnes

A magnificent selection of producers’ Champagnes and Champagnes of great brands.

Spirits

Whiskies, Rum, Cognac, Armagnac, Calvados, Eau de Vie, Vodka, Gin..

Gift boxes

Gift boxes for all budgets, customizable at will.

Accessories and glassware

Corkscrews, books, whisky stones, glasses, decanters..

Catas de vinos y licores, cursos de vino.

Veladas temáticas y privatización.

Servicios ofrecidos: Catas : Venga a degustar la selección de nuestros comerciantes de vino en nuestras tiendas.

Fiestas privadas

Para los particulares o los profesionales, podemos organizar veladas de degustación privadas en torno a una cena o un buffet. Pregúntenos

Vinos de los productores

Una amplia selección de vinos de productores de toda Francia.

Champagnes

Una magnífica selección de champagnes de productores y de grandes marcas.

Espíritus

Whisky, ron, coñac, armagnac, calvados, eau de vie, vodka, ginebra..

Cajas de regalo

Cajas de regalo para todos los presupuestos, personalizables a voluntad.

Accesorios y cristalería

Sacacorchos, libros, piedras de whisky, vasos, decantadores..

Wein- und Spirituosenverkostungen, Önologiekurse.

Thematische Abende und Privatisierungen.

Serviceangebot: Verkostungen : Verkosten Sie in unseren Geschäften die Auswahl unserer Kellermeister.

Private Abende

Für Privatpersonen oder Geschäftsleute können wir private Weinproben organisieren, die mit einem Abendessen oder Buffet verbunden sind. Fragen Sie uns einfach!

Erzeugerweine

Eine große Auswahl an Erzeugerweinen aus ganz Frankreich.

Champagner

Eine großartige Auswahl an Erzeugerchampagnern und Champagnern bekannter Marken.

Spirituosen

Whiskies, Rum, Cognac, Armagnac, Calvados, Eau de Vie, Wodka, Gin..

Geschenksets

Geschenksets für jedes Budget, die nach Belieben personalisiert werden können.

Accessoires und Glaswaren

Korkenzieher, Bücher, Whiskystein, Gläser, Karaffen..

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Bayonne