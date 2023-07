« Partir en Livre », grande fête nationale du livre pour la jeunesse 24 avenue Jean Jaurès Tarbes, 5 juillet 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Venez nombreux fêter la liberté de créer, d’imaginer et d’être soi grâce aux animations et ateliers proposés mercredi 5 juillet après-midi et samedi 8 juillet toute la journée !

Au programme

– Rencontres avec des autrices, des illustratrices et un mangaka

– Ateliers d’écriture et d’illustration

– Spectacles, Musique, Dédicaces, Tombola…

Plusieurs temps forts viendront ponctuer cette fête du livre comme la réalisation en direct et en musique d’une fresque pour l’inauguration, la projection du film d’animation « La fameuse invasion des ours en Sicile », un spectacle pour les tout-petits, un concert donné par les élèves Jeunes voix et l’atelier Jazz du Conservatoire Henri-Duparc, un bal littéraire etc…

> Ticket d’inscription à retirer le jour-même à l’accueil du festival – Parc de l’ECLA

> Dossier de presse : Voir document (bloc Coordonnées).

2023-07-05 fin : 2023-07-08 . EUR.

24 avenue Jean Jaurès TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and celebrate the freedom to create, to imagine and to be yourself, with activities and workshops on Wednesday afternoon, July 5, and all day Saturday, July 8!

On the program

– Meetings with authors, illustrators and a mangaka

– Writing and illustration workshops

– Shows, Music, Signing sessions, Tombola?

Several highlights will punctuate this book festival, including a live musical fresco for the inauguration, a screening of the animated film « La fameuse invasion des ours en Sicile » (The Famous Bear Invasion in Sicily), a show for toddlers, a concert given by the Jeunes voix students and the Jazz workshop of the Henri-Duparc Conservatoire, a literary ball and more…

> Registration ticket to be collected the same day from the festival reception – Parc de l’ECLA

> Press kit : See document (Contact block)

Ven a celebrar la libertad de crear, imaginar y ser tú mismo, con actividades y talleres el miércoles 5 de julio por la tarde y el sábado 8 de julio durante todo el día

En el programa

– Encuentros con autores, ilustradores y un mangaka

– Talleres de escritura e ilustración

– Espectáculos, música, firmas de libros, tómbola..

Esta fiesta del libro estará salpicada de numerosos actos destacados, como un fresco pintado en directo al ritmo de la música para la inauguración, la proyección de la película de animación « La famosa invasión de los osos en Sicilia », un espectáculo para niños pequeños, un concierto de los alumnos de Jeunes Voices y el taller de jazz del Conservatorio Henri-Duparc, un baile literario y mucho más.

> Ticket de inscripción a recoger el mismo día en la recepción del festival – Parc de l’ECLA

> Dossier de prensa: Ver documento (Bloque de datos de contacto)

Am Mittwoch, den 5. Juli nachmittags und am Samstag, den 8. Juli den ganzen Tag über werden Animationen und Workshops angeboten, um die Freiheit zu feiern, zu kreieren, sich vorzustellen und man selbst zu sein!

Auf dem Programm stehen

– Treffen mit Autorinnen, Illustratorinnen und einem Mangaka

– Schreib- und Illustrationsworkshops

– Aufführungen, Musik, Signierstunden, Tombola?

Mehrere Höhepunkte werden dieses Buchfest untermalen, wie z. B. ein live und mit Musik gestaltetes Wandgemälde zur Eröffnung, die Vorführung des Animationsfilms « Die berühmte Invasion der Bären in Sizilien », eine Vorstellung für Kleinkinder, ein Konzert der Schüler Jeunes voix und des Jazzateliers des Conservatoire Henri-Duparc, ein literarischer Ball usw…

> Anmeldeticket, das am selben Tag am Empfang des Festivals – Parc de l’ECLA – abgeholt werden kann

> Pressemappe: siehe Dokument (Block Kontaktdaten)

