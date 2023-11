Match d’improvisation 24 avenue Jean Jaurès Aureilhan, 23 mars 2024, Aureilhan.

Aureilhan,Hautes-Pyrénées

Les spectateurs sont invités à participer à un match d’improvisation où se mélangent, l’humour, la fantaisie et parfois même un zeste de folie..

2024-03-23 20:30:00 fin : 2024-03-23 . EUR.

24 avenue Jean Jaurès AUREILHAN

Aureilhan 65800 Hautes-Pyrénées Occitanie



The spectators are invited to participate in an improvisation match where humor, fantasy and sometimes even a touch of madness are mixed.

Se invita al público a participar en un encuentro de improvisación en el que se mezclan el humor, la fantasía y a veces incluso un toque de locura.

Die Zuschauer sind eingeladen, an einem Improvisationsspiel teilzunehmen, in dem sich Humor, Fantasie und manchmal sogar ein Hauch von Wahnsinn vermischen.

Mise à jour le 2023-11-08 par CDT65|CDT65