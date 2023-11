CONF’ART – La famille dans l’art 24 Avenue Jean Jaurès Aureilhan, 21 mars 2024, Aureilhan.

Aureilhan,Hautes-Pyrénées

“La famille dans l’art“ Conférence par Véronique Mulle Richier

Le thème “la famille dans l’art” sera traité tout au long de l’année à travers ces conférences..

2024-03-21 18:30:00 fin : 2024-03-21 . EUR.

24 Avenue Jean Jaurès AUREILHAN

Aureilhan 65800 Hautes-Pyrénées Occitanie



the family in art? Lecture by Véronique Mulle Richier

The theme of ?the family in art? will be addressed throughout the year in these lectures.

¿La familia en el arte? Conferencia de Véronique Mulle Richier

El tema de « la familia en el arte » se explorará a lo largo del año en estas conferencias.

die Familie in der Kunst? Vortrag von Véronique Mulle Richier

Das Thema « Die Familie in der Kunst » wird das ganze Jahr über in diesen Vorträgen behandelt.

