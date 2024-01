Concert de Voz y Bajo 24 avenue Jean Jaurès Aureilhan, mercredi 21 février 2024.

Aureilhan Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 20:30:00

fin : 2024-02-21

Quand le rauque de la voix croise le velours de la guitare, et la rondeur de la contrebasse, les mélodies adoptent la douceur de l’intime. Quand le boléro devient swing, quand le tango se mêle au blues…

Quand se rencontrent Astor Piazzola et Chavela Vargas, Mercedes Sosa et Natalia Lafourcade,Sylvia Perez Cruz et compositions personnelles, échanges musicaux à trois que la connivence engendre… Alors le latino et le jazz s’enchantent mutuellement.

Distribution

Patricia LE ROUX chant

Jean-François GUILLOUX guitare

Pierre BRICE contrebasse

BILLETTERIE

SMAC La Gespe

du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h

EUR.

24 avenue Jean Jaurès AUREILHAN

Aureilhan 65800 Hautes-Pyrénées Occitanie



