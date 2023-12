Concert de Ladji Diallo – Reggae, pop et mélopée africaine 24 avenue Jean Jaurès Aureilhan, 24 janvier 2024, Aureilhan.

Aureilhan Hautes-Pyrénées

Début : 2024-01-24 20:30:00

fin : 2024-01-24

Ladji Diallo chante ici son destin, à la croisée de ses racines maliennes et de sa culture occidentale. Une voix et une guitare regorgeant de mélopées africaines, d’influences reggae et de style urbain.

Une heure d’immersion dans l’univers musical de Ladji Diallo agrémentée de petites histoires et de poèmes…

BILLETTERIE

SMAC La Gespe

du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h.

24 avenue Jean Jaurès AUREILHAN

Aureilhan 65800 Hautes-Pyrénées Occitanie



