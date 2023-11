Mieux vaut en rire – une leçon impertinente de Zou 24 avenue Jean Jaurès Aureilhan, 21 décembre 2023, Aureilhan.

Aureilhan,Hautes-Pyrénées

Par Maëlle Mays / Le Thyase

Zou, pédagogue nomade, enseigne à loisir des sujets qu’on apprend pas à l’école et pourtant essentiels au vivre-ensemble. Un spectacle joyeux et intelligent dont on sort revigoré ! Dès 10 ans..

2023-12-21 20:30:00 fin : 2023-12-21 . EUR.

24 avenue Jean Jaurès AUREILHAN

Aureilhan 65800 Hautes-Pyrénées Occitanie



By Maëlle Mays / Le Thyase

Zou, a nomadic pedagogue, teaches subjects that aren’t taught at school, but are essential to living together. A joyful, intelligent show that leaves you feeling invigorated! Ages 10 and up.

Por Maëlle Mays / Le Thyase

Zou, profesor nómada, enseña temas que no se enseñan en la escuela pero que son esenciales para la convivencia. Un espectáculo alegre e inteligente que te llenará de energía A partir de 10 años.

Von Maëlle Mays / Le Thyase

Zou, ein nomadischer Pädagoge, unterrichtet in seiner Freizeit Themen, die man nicht in der Schule lernt, die aber für das Zusammenleben wichtig sind. Eine fröhliche und intelligente Aufführung, aus der man gestärkt hervorgeht! Ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-21 par CDT65|CDT65