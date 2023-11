Séance Ciné club – Soirée spéciale Chaplin 24 avenue Jean Jaurès Aureilhan, 14 décembre 2023, Aureilhan.

Charlie Chaplin était le grand comique du cinéma muet dans les années 1910 et 1920. Plusieurs courts-métrages seront diffusés pour lui rendre hommage..

2023-12-14 20:30:00 fin : 2023-12-14 . EUR.

Charlie Chaplin was the great silent film comedian of the 1910s and 1920s. Several short films will be shown to pay tribute to him.

Charlie Chaplin fue el gran cómico del cine mudo de las décadas de 1910 y 1920. Se proyectarán varios cortometrajes para rendirle homenaje.

Charlie Chaplin war der große Komiker des Stummfilms in den 1910er und 1920er Jahren. Zu seinen Ehren werden mehrere Kurzfilme gezeigt.

