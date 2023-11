Concert de Piano – Maurizio Baglini, pianiste italien 24 Avenue Jean Jaurès Aureilhan, 14 novembre 2023, Aureilhan.

Aureilhan,Hautes-Pyrénées

Né à Pisa en 1975 et gagnant, à 24 ans, du « World Music Piano Master » de Monte Carlo, le pianiste Maurizio Baglini est parmi les musiciens les plus brillants de la scène internationale. Son répertoire : de Byrd à la musique contemporaine, avec des références importantes à Chopin, Liszt et Schumann..

2023-11-14 20:30:00 fin : 2023-11-14 . EUR.

24 Avenue Jean Jaurès AUREILHAN

Aureilhan 65800 Hautes-Pyrénées Occitanie



Born in Pisa in 1975 and winner, at the age of 24, of the Monte Carlo « World Music Piano Master », pianist Maurizio Baglini is one of the most brilliant musicians on the international scene. His repertoire ranges from Byrd to contemporary music, with major references to Chopin, Liszt and Schumann.

Nacido en Pisa en 1975 y ganador del World Music Piano Master de Montecarlo a los 24 años, el pianista Maurizio Baglini es uno de los músicos más brillantes de la escena internacional. Su repertorio abarca desde Byrd hasta la música contemporánea, con importantes referencias a Chopin, Liszt y Schumann.

Der 1975 in Pisa geborene Pianist Maurizio Baglini, der im Alter von 24 Jahren den « World Music Piano Master » in Monte Carlo gewann, gehört zu den brillantesten Musikern der internationalen Szene. Sein Repertoire: von Byrd bis zur zeitgenössischen Musik, mit wichtigen Bezügen zu Chopin, Liszt und Schumann.

