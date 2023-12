Réveillon de la Saint-Sylvestre à Fontannes 24 avenue Henri Veysseyre Fontannes Catégories d’Évènement: Fontannes

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31 Réveillon de la St Sylvestre

organisé par l’Auberge de l’Abbaye de Lavaudieu

Repas de fête, ambiance musicale et cotillons.

24 avenue Henri Veysseyre Salle polyvalente, Espace Philippe Vignacour

Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

