Regards sur la ville 24 Avenue Henri Poncet Aix-en-Provence, 2 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Une exposition collective à la Fontaine Obscure sur le thème de la ville au travers les regards de 4 photographes : Thierry Camus, Pascal Nivelet, Gilles Petit-Gats et Florence Rochedreux..

2023-11-02 fin : 2023-12-06 . .

24 Avenue Henri Poncet La Fontaine Obscure

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A group exhibition at the Fontaine Obscure on the theme of the city, as seen through the eyes of 4 photographers: Thierry Camus, Pascal Nivelet, Gilles Petit-Gats and Florence Rochedreux.

Exposición colectiva en la Fontaine Obscure sobre el tema de la ciudad a través de la mirada de 4 fotógrafos: Thierry Camus, Pascal Nivelet, Gilles Petit-Gats y Florence Rochedreux.

Eine Gruppenausstellung in der Fontaine Obscure zum Thema Stadt durch die Augen von vier Fotografen: Thierry Camus, Pascal Nivelet, Gilles Petit-Gats und Florence Rochedreux.

