Atelier d’art floral à Blaye 24 Avenue Haussmann Blaye, 4 novembre 2023, Blaye.

Blaye,Gironde

Les ateliers floraux reprennent à la boutique les fleurs de la citadelle ! Apprenez à réaliser de magnifiques couronnes de noël, des décors de tables festifs ou encore des photophores fleuris !

Petit plus cette année : il y a un atelier enfant, afin de découvrir l’art floral en famille (à partir de 8 ans) !.

2023-11-04 fin : 2023-12-16 . EUR.

24 Avenue Haussmann Les fleurs de la citadelle

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Floral workshops are back at the boutique les fleurs de la citadelle! Learn how to create magnificent Christmas wreaths, festive table decorations and floral candle holders!

A little extra this year: there’s a children’s workshop, so you can discover floral art as a family (ages 8 and up)!

¡Vuelven los talleres florales a la floristería de la ciudadela! Aprenda a confeccionar magníficas coronas navideñas, decoraciones festivas para la mesa y portavelas florales

Este año, además, habrá un taller infantil para descubrir el arte floral en familia (a partir de 8 años)

In der Boutique Les fleurs de la citadelle werden wieder Blumenworkshops angeboten! Lernen Sie, wie man wunderschöne Weihnachtskränze, festliche Tischdekorationen oder auch blumige Windlichter herstellt!

Dieses Jahr gibt es auch einen Kinderworkshop, um die Blumenkunst mit der ganzen Familie zu entdecken (ab 8 Jahren)!

Mise à jour le 2023-10-22 par OT Blaye