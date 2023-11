Marché de Producteurs 24 Avenue du Château Cepoy, 3 novembre 2023, Cepoy.

Cepoy,Loiret

Le marché des producteurs et artisans de Cepoy fait son grand retour ! Rendez-vous, sur le parking de la Girafe, tous les 1ers vendredis de chaque mois de 16h30 à 19h30 jusqu’à Novembre..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 19:30:00. .

24 Avenue du Château

Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire



Cepoy’s farmers’ and craftsmen’s market is back! Every 1st Friday of the month from 4.30 pm to 7.30 pm until November, in the Girafe parking lot.

Vuelve el mercado agrícola y artesanal de Cepoy Acérquese al aparcamiento de Girafe todos los primeros viernes de mes, de 16.30 a 19.30 h, hasta noviembre.

Der Bauern- und Kunsthandwerkermarkt in Cepoy ist wieder da! Treffpunkt, auf dem Parkplatz der Giraffe, jeden 1. Freitag im Monat von 16:30 bis 19:30 Uhr bis November.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT MONTARGIS