Soirée Beer Pong 24 avenue des pins Saint-Paul-lès-Romans, 3 décembre 2023, Saint-Paul-lès-Romans.

Saint-Paul-lès-Romans,Drôme

Mardi 5 Décembre marque le grand retour des soirées Bière Pong au Pub O’Saint Paul avec à la clé un beau coffret @chouffe_france à gagner !

Alors c’est le moment de vous inscrire en nous appelant au 04.75.48.73.19.

2023-12-05 fin : 2023-12-05 . .

24 avenue des pins Le Parc Saint Paul

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Tuesday December 5 marks the return of the Bière Pong evenings at Pub O?Saint Paul, with the chance to win a beautiful @chouffe_france gift box!

So now’s the time to register by calling us on 04.75.48.73.19

El martes 5 de diciembre vuelven las veladas de Bière Pong en el Pub O’Saint Paul, ¡con una magnífica caja de @chouffe_france para ganar!

Así que ahora es el momento de inscribirse llamándonos al 04.75.48.73.19

Am Dienstag, den 5. Dezember, findet im Pub O?Saint Paul die große Rückkehr der Bier-Pong-Abende statt, bei denen es ein schönes Geschenkset von @chouffe_france zu gewinnen gibt!

Es ist also an der Zeit, sich anzumelden, indem Sie uns unter der Nummer 04.75.48.73.19 anrufen

Mise à jour le 2023-11-30 par Valence Romans Tourisme