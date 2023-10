Soirée Danse : Salsa, bachata dom, kizomba, kompa mojitos 24 avenue des pins Saint-Paul-lès-Romans, 3 novembre 2023, Saint-Paul-lès-Romans.

Saint-Paul-lès-Romans,Drôme

SalsAyiti Romans est de retour ! C’est également le retour des Soirées endiablées avec la SALSA – BACHATA (Dom.) – KIZOMBA et les Mojiots animées par Carô & Djô !



Initiation à partir de 20h



20h soirée SBK… Let’s Dance !.

2023-11-03 20:00:00 fin : 2023-11-03 . .

24 avenue des pins Le Parc Saint Paul

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



SalsAyiti Romans is back! It’s also the return of the « Soirées endiablées » with SALSA – BACHATA (Dom.) – KIZOMBA and the Mojiots hosted by Carô & Djô!



Initiation from 8pm



8pm SBK party… Let’s Dance!

¡Vuelve SalsAyiti Romans! ¡También vuelven las veladas salvajes con SALSA – BACHATA (Dom.) – KIZOMBA y los Mojiots presentados por Carô & Djô!



Iniciación a partir de las 20h



8pm Fiesta SBK… ¡A bailar !

SalsAyiti Romans ist wieder da! Es ist auch die Rückkehr der wilden Abende mit SALSA – BACHATA (Dom.) – KIZOMBA und den Mojiots, die von Carô & Djô moderiert werden!



Einführung ab 20 Uhr



20 Uhr SBK-Party… Let’s Dance!

Mise à jour le 2023-10-19 par Valence Romans Tourisme