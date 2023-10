Diffusion Coupe du Monde de Rugby : France vs Afrique du Sud 24 avenue des pins Saint-Paul-lès-Romans, 15 octobre 2023, Saint-Paul-lès-Romans.

Saint-Paul-lès-Romans,Drôme

Diffusion de la Coupe du Monde de Rugby sur écrans géants le Dimanche 15 Octobre à 21h00 : Match France VS AFRIQUE DU SUD .



Pensez à réserver votre table au 04 75 48 73 19.

2023-10-15 21:00:00 fin : 2023-10-15 . .

24 avenue des pins Le Parc Saint Paul

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Broadcast of the Rugby World Cup on giant screens on Sunday, October 15 at 9:00 pm: France VS SOUTH AFRICA match.



Remember to book your table on 04 75 48 73 19

Retransmisión de la Copa del Mundo de Rugby en pantallas gigantes el domingo 15 de octubre a las 21.00 horas: partido Francia VS SUDÁFRICA.



Recuerde reservar su mesa en el 04 75 48 73 19

Übertragung der Rugby-Weltmeisterschaft auf Großbildschirmen am Sonntag, den 15. Oktober um 21.00 Uhr: Spiel Frankreich VS SÜDAFRIKA .



Denken Sie daran, Ihren Tisch unter 04 75 48 73 19 zu reservieren

Mise à jour le 2023-10-11 par Valence Romans Tourisme