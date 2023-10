Diffusion sur écran géant : QUALIFICATION FOOT EURO 2024 : PAYS BAS VS FRANCE 24 avenue des pins Saint-Paul-lès-Romans, 13 octobre 2023, Saint-Paul-lès-Romans.

Saint-Paul-lès-Romans,Drôme

Retransmission sur écran géant du match de Qualification EURO 2024

, à la Brasserie Pub O’Saint-Paul le Vendredi 13 Octobre à 20h45.



La bataille continue pour la cinquième place à l’indice UEFA..

2023-10-13 20:45:00 fin : 2023-10-13 . .

24 avenue des pins Le Parc Saint Paul

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Giant screen broadcast of the EURO 2024 Qualification match

at Brasserie Pub O’Saint-Paul on Friday October 13 at 8:45pm.



The battle continues for fifth place in the UEFA index.

Retransmisión en pantalla gigante del partido de clasificación para la Eurocopa 2024

en la Brasserie Pub O’Saint-Paul el viernes 13 de octubre a las 20.45 horas.



Continúa la batalla por el quinto puesto en el índice UEFA.

Übertragung des EURO 2024-Qualifikationsspiels auf Großbildleinwand

die Veranstaltung findet am Freitag, den 13. Oktober um 20:45 Uhr im Brasserie Pub O’Saint-Paul statt.



Der Kampf um den fünften Platz im UEFA-Index geht weiter.

