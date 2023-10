Spectacle de marionnettes « Les aventures de Poucette » 24 Avenue des Bas Clos Loches, 16 décembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Redécouvrez le conte d’Andersen, et laissez-vous porter par les marionnettes, les instruments, et la féérie de cette belle histoire. Par la compagnie Blin..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Rediscover Andersen?s fairytale, and let yourself be carried away by the puppets, instruments and enchantment of this beautiful story. By Compagnie Blin.

Redescubra el cuento de Andersen y déjese llevar por las marionetas, los instrumentos y el encanto de esta bella historia. Por la compañía Blin.

Entdecken Sie das Märchen von Andersen neu und lassen Sie sich von den Puppen, den Instrumenten und dem Zauber dieser schönen Geschichte tragen. Von der Kompanie Blin.

Mise à jour le 2023-10-13 par ADT 37