Spectacle « Contes du soleil, de la lune et des étoiles » 24 Avenue des Bas Clos Loches, 9 décembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles : c’est à un voyage dans le ciel, au-delà des nuages, que sont invitées les petites et les grandes oreilles. Un voyage en contes, devinettes et chansonnettes tirées des quatre coins de la planète. Conteuse : Anne-Karen de Tournemire. Sur réservation ..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

24 Avenue des Bas Clos

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Feet on the ground, head in the stars: little and big ears alike are invited to take a trip into the sky, beyond the clouds. A journey of tales, riddles and ditties from the four corners of the globe. Storyteller: Anne-Karen de Tournemire. Please book in advance.

Con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas, invitamos a grandes y pequeños a viajar al cielo, más allá de las nubes. Un viaje de cuentos, adivinanzas y cancioncillas de los cuatro puntos cardinales. Cuentacuentos: Anne-Karen de Tournemire. Reserva previa.

Die Füße auf der Erde, der Kopf in den Sternen: Kleine und große Ohren werden zu einer Reise in den Himmel, hinter die Wolken, eingeladen. Eine Reise mit Märchen, Rätseln und Liedern aus allen Ecken der Welt. Erzählerin: Anne-Karen de Tournemire. Auf Reservierung .

Mise à jour le 2023-10-13 par ADT 37