Lecture-concert : harpe et contes de chats 24 Avenue des Bas Clos Loches, 2 décembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Au son de la harpe celtique, partez en voyage conté aux côtés de nos amis les chats. Ces lectures seront entrecroisées de musiques de la Renaissance à nos jours interprétés par les élèves de l’école de musique.

Réservation conseillée..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

24 Avenue des Bas Clos

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



To the sound of the Celtic harp, set off on a storytelling journey alongside our friends the cats. These readings will be interspersed with music from the Renaissance to the present day, performed by students from the music school.

Reservations recommended.

Al son del arpa celta, emprenda un viaje narrativo junto a nuestros amigos los gatos. Estas lecturas se intercalarán con música del Renacimiento hasta nuestros días, interpretada por alumnos de la escuela de música.

Se recomienda reservar.

Zu den Klängen der keltischen Harfe begeben Sie sich auf eine Märchenreise an der Seite unserer Katzenfreunde. Die Lesungen werden von Musik aus der Renaissance bis heute begleitet, die von Schülern der Musikschule interpretiert wird.

Reservierung empfohlen.

