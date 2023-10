Concert « Des airs sans frontières » 24 Avenue des Bas Clos Loches, 18 novembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Voyagez en musique vers de lointaines contrées d’Orient, avec le trio Des Airs Sans Frontières. Laissez-vous porter par la voix, le lavta et la clarinette turque de ces trois musiciens, pour une pause musicale qui ne manquera pas de vous dépayser..

24 Avenue des Bas Clos

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Take a musical journey to far-off lands of the Orient, with the trio Des Airs Sans Frontières. Let yourself be carried away by the voice, lavta and Turkish clarinet of these three musicians, for a musical break that’s sure to take your breath away.

Emprenda un viaje musical a las lejanas tierras de Oriente con el trío Des Airs Sans Frontières. Déjese llevar por la voz, la lavta y el clarinete turco de estos tres músicos, para una pausa musical que seguro le alejará de todo.

Reisen Sie mit dem Trio Des Airs Sans Frontières musikalisch in ferne Länder des Orients. Lassen Sie sich von den Stimmen, der Lavta und der türkischen Klarinette dieser drei Musiker zu einer musikalischen Pause tragen, die Sie sicherlich in eine andere Welt entführen wird.

