Rencontre « Les jeunes et les écrans : accompagner les parents » 24 Avenue des Bas Clos, 30 juin 2023, Loches.

Les parents sont confrontés quotidiennement aux écrans. Comment protéger ses enfants face à ces outils ? Une rencontre qui parle de la parentalité numérique et qui donne des pistes pour un usage raisonné des outils numériques..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 18:30:00. EUR.

24 Avenue des Bas Clos

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Parents are confronted with screens on a daily basis. How can we protect our children from these tools? A meeting that talks about digital parenting and gives tips for a reasoned use of digital tools.

Los padres se enfrentan a diario a las pantallas. ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos de estas herramientas? Un encuentro que habla de la paternidad digital y da pautas para un uso sensato de las herramientas digitales.

Eltern sind täglich mit Bildschirmen konfrontiert. Wie können sie ihre Kinder vor diesen Werkzeugen schützen? Eine Veranstaltung, die über digitale Elternschaft spricht und Anregungen für einen vernünftigen Umgang mit digitalen Werkzeugen gibt.

Mise à jour le 2023-04-07 par ADT 37