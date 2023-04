Concert de musiques du monde 24 Avenue des Bas Clos, 17 juin 2023, Loches.

L’ensemble Classicordes de l’école de musique vous entraîne dans un tour du monde en guitare, juste avant la fête de la Musique..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . EUR.

24 Avenue des Bas Clos

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Classicordes ensemble of the music school takes you on a world tour on guitar, just before the Music Festival.

El conjunto Classicordes de la escuela de música le llevará a dar una vuelta al mundo con la guitarra justo antes de la Fiesta de la Música.

Das Ensemble Classicordes der Musikschule nimmt Sie kurz vor der Fête de la Musique mit auf eine Weltreise auf der Gitarre.

